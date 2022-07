Wuhan har sendt en million mennesker i isolation efter fire coronatilfælde

Siden da er landet dog kommet mere negativt i fokus, skriver BBC. For mens store dele af verden forsøger at leve et relativt normalt liv side om side med corona, så har Kina holdt fast i de særdeles hårde restriktioner.

I sidste måned kunne den kinesiske storby Shanghai endelig genåbne. Det skete efter cirka to måneder med streng nedlukning.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at Kina er ved at lægge corona bag sig. Det fortæller BBC’s korrespondent i Kina, Stephen McDonell.

- Det kan godt være, at det slutter en dag. Men der er ikke det mindste tegn på, at det er lige om hjørnet, skriver han i en analyse.

- Truslen om at blive sendt i isolation eller at blive forbudt at forlade sin by hænger konstant over hele befolkningen, lyder det.