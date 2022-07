Fire personer er døde i kraftigt filippinsk jordskælv

Der bor cirka 250.000 mennesker i den filippinske provins Abra. Landskabet er kuperet, og området er omkranset af bjerge.

I 2013 ramte et jordskælv af samme størrelse øen Bohol i den centrale del af Filippinerne. Her omkom over 200 mennesker, ligesom det ifølge nyhedsbureauet AFP førte til mudderskred.