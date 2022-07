Taiwan har simuleret kinesisk invasion ved stor militærøvelse

Republikken Kina er Taiwans officielle navn.

Kina har jævnligt raslet med sablen over for Taiwan, siden Tsai Ing-wen indtog præsidentposten. Hun har stået fast på, at Taiwan ikke tilhører Kina.

Ifølge Bill Burns, der er leder af den amerikanske efterretningstjeneste CIA, er Kina fast besluttet på en offensiv mod Taiwan.

Kineserne menes at ville trække på Ruslands erfaringer fra Ukraine. Blandt andet i forhold til hvornår og hvordan en invasion skal udføres.