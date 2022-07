Krise i Sri Lanka har mørklagt landets største hospital

Den historiske økonomiske krise har sat sit præg på sundhedssystemet, der plejer at tilbyde gratis og god behandling og er kendt for at være blandt de bedre i det sydlige Asien.

Den økonomiske krise, som landet befinder sig i, er eskaleret voldsomt, efter at coronapandemien har ødelagt turismen. Samtidig har krigen i Ukraine forværret inflation og mangel på fødevarer.

Teresa Mary er en af de patienter, der er gået forgæves. Hun lider af diabetes og forhøjet blodtryk, som har givet inflammation i hendes led.