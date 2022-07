Den 41-årige Phyo Zeya Thaw, var en kendt musiker, der med sit band Acid udgav den første hip-hop cd i landets historie. Pladen kritiserede styret. Han blev siden valgt til parlamentet og var en tæt allieret af Myanmars demokrati-ikon, Aung San Suu Kyi.

Begge blev anholdt sidste efterår og dømt til døden. Ko Jimmy blev anklaget for at skjule våben og ammunition i en lejlighed og for at være rådgiver for oppositionen.