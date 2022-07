Myanmar har henrettet demokratiaktivist og tidligere politiker

Phyo Zeya Thaw blev anholdt i november sidste år og dømt til døden i januar for at have overtrådt Myanmars antiterrorlovgivning.

Kyaw Min Yu blev idømt samme straf af samme militærdomstol. Han blev et kendt ansigt under Myanmars studenteroprør i 1988 mod landets tidligere militærregime.

Kyaw Min Yu blev anholdt under en razzia i oktober sidste år.

Myanmars militærjunta er blevet stærkt kritiseret af det internationale samfund, efter at landet i juni meddelte, at det havde til hensigt at gennemføre henrettelserne.