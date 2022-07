Sidst, Japan hævede beredskabet til 5, var i 2015, da vulkanen Kuchinoerabu i samme region gik i udbrud.

Sakurajima er en af de mest aktive vulkaner i Japan. Den spytter med jævne mellemrum aske og røg ud. Den er en vigtig turistattraktion for området.

Men fra lørdag til søndag kom der ekstra kraft i udbruddene med røgsøjler, der rakte op mod 1200 meter op i luften.

Atommyndigheder siger, at der ikke er nogen tegn på uregelmæssigheder ved atomkraftværket Sendai, der ligger omkring 50 kilometer fra vulkanen.

Sendai, som drives af elgiganten Kyushu Electric Power, var sammen med mange andre atomkraftværker i Japan lukket i en lang periode, efter at et jordskælv og en tsunami i 2011 ødelagde et atomkraftværk nord for Tokyo.