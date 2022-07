Singaporeansk narkosmugler henrettet ved hængning

- I stedet blev han straffet med indespærring om og om igen igennem hele livet.

Efter en pause på mere end to år begyndte Singapore i marts igen at henrette folk, som er dømt til døden.

I april førte det til kraftig kritik fra blandt andet FN og EU, da en mentalt handikappet 34-årig mand fra Malaysia blev henrettet for i 2009 at have smuglet en mindre mængde heroin ind i Singapore.

Hans søster sagde i kølvandet på henrettelsen, at det var en tragisk oplevelse for familien, og at de alle var dybt chokerede.

- At hænge en intellektuelt handikappet og psykisk syg mand kan slet ikke retfærdiggøres, og det er et åbenlyst brud på international lovgivning, som Singapore selv har valgt at skrive under på, sagde hun.