Soldater har angrebet protestlejr foran præsidentbolig i Sri Lanka

Aktivisterne havde tidligere meddelt, at de planlagde at forlade området fredag eftermiddag, efter at parlamentet har taget den nye præsident, Ranil Wickremesinghe, i ed.

Soldaterne begyndte også at rive lejrens telte ned og omringe området.

Sri Lanka befinder sig i den værste økonomiske krise i årtier og oplever blandt andet akut brændstofmangel.

I sidste uge flygtede den afgående præsident Gotabaya Rajapaksa fra ønationen efter måneder med demonstrationer og uroligheder.

Demonstranterne mener, at myndighederne er skyld i den økonomiske katastrofe, landet er havnet i.