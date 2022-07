Kvinde fra minoritetsstamme bliver Indiens nye præsident

Murmu tager over efter Ram Nath Kovind.

En indisk præsident fungerer som den øverste chef for landets væbnede styrker, mens premierministeren har den udøvende magt.

Præsidenten har ikke desto mindre en nøglerolle under politiske kriser, som for eksempel hvis resultatet af et parlamentsvalg ikke står klart.

Her kan præsidenten beslutte, hvilket parti der er i den bedste position til at danne en regering.

Droupadi Murmu tiltræder som præsident 25. juli i en femårig periode.