Verdens længst levende hanpanda er død i Hongkong

Ifølge oplysninger fra parken svarede An Ans alder til 105 menneskeår, og beslutningen om at aflive den blev truffet efter at have konsulteret kinesiske eksperter.

An An blev født i Sichuan-provinsen i Kina, og den blev sammen med en hunpanda givet til Hongkong af Beijing i forbindelse med fejringen af toåret for overdragelsen af den tidligere britiske kronkoloni til Kina.

Dens mage - Jia Jia - har rekorden som den panda, der har levet længst. Hun var 38 år, da hun døde i 2016.

I naturen er den gennemsnitlige levetid for en panda 14-20 år ifølge oplysninger fra The World Wildlife Fund.