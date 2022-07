Sri Lankas parlament har godkendt præsidents afgang midt i uro

Demonstranter kræver imidlertid at også premierministeren træder tilbage fra sin post.

Parlamentet vil mødes lørdag for at finde Rajapaksas efterfølger. Parlamentets formand håber at kunne vælge en ny præsident inden for syv dage.

De voldsomme demonstrationer i Sri Lanka har betydet, at der er blevet indført nødretstilstand i hele landet. Desuden er der udgangsforbud i hovedstaden Colombo.

Demonstranterne er vrede over den økonomiske krise, som landet befinder sig i, efter coronapandemien har ødelagt turismen. Samtidig har krigen i Ukraine forværret inflation og mangel på fødevarer.

Lederen af det største oppositionsparti Sajith Premadasa, der tabte præsidentvalget i 2019 til Rajapaksa, har sagt, at han vil stille op til præsidentposten.