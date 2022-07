Dengang blev landet stort set lukket ned som reaktion på covid-19-udbruddet i millionbyen Wuhan.

Stilstanden i samfundet resulterede i, at økonomien skrumpede med 6,9 procent i kvartalet i forhold til første kvartal 2019.

- Kinas økonomi betaler nu prisen for den kinesiske strategi med at holde smitten nede. Det er en strategi, der bliver sværere at håndhæve i takt med at der kommer mere smitsomme varianter af covid-19.

I foråret var Shanghai og andre megabyer i Kina ramt af omfattende nedlukninger i et forsøg på at bremse spredning af coronavirus.

Fabrikker blev lukket og tusindvis af arbejdere sendt hjem på ubestemt tid. Blandt de berørte virksomheder var den amerikanske fabrikant af elbiler Tesla, som har en kæmpe fabrik i Shanghai.