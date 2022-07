Sydkorea håber at løse strid om krigens sexslaver med Japan

Sagen har siden midten af det 19. århundrede været et betændt emne for de to lande. I 2015 kunne både den japanske og den sydkoreanske udenrigsminister dog skrive under på et dokument, hvori Japan anerkender og undskylder for hændelsen.

Undskyldningen var i dokumentet på vegne af daværende premierminister for Japan, Shinzo Abe.

- Som premierminister for Japan udtrykker Shinzo Abe på ny sin dybeste undskyldning og anger over for alle de kvinder, som måtte gå igennem umådeligt smertelige oplevelser og lide uhelbredelige fysiske og psykiske sår som ”comfort women” (trøstekvinder, red.), lød det i erklæringen.

Men bare tre uger senere stillede Shinzo Abe sig op i det japanske parlament og påstod, at ”der aldrig er blevet fundet nogen dokumentation for, at ”comfort women” blev taget med tvang”. Det skrev det australske magasin The Diplomat.