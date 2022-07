BANGKOK

Revolutionen i Sri Lanka tog en ny dramatisk drejning natten mellem tirsdag og onsdag, da præsident Gotabaya Rajapaksa flygtede fra landet, der nu er blevet erklæret i undtagelsestilstand.

Mens tusindvis af demonstranter stadigvæk befandt sig i det besatte præsidentpalads, og den politiske situation er flydende, landede han kl. 03.00 lokal tid i et militærfly i Maldivernes hovedstad Male. Med i maskinen havde den 73-årige præsident sin hustru, to sikkerhedsvagter og et ukendt antal familiemedlemmer.