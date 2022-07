Demonstranterne er vrede over den økonomiske krise, som landet befinder sig i - og de mener, at præsidenten er ansvarlig for situationen.

Ranil Wickremesinghe stod til at efterfølge den siddende præsident, hvis denne gik af.

Men også premierministeren fordømmes af demonstranterne. Han har i deres øjne ikke gjort nok for at dæmpe krisen, siden han blev udnævnt som regeringsleder for to måneder siden.

Sri Lanka ligger syd for Indien. De cirka 22 millioner indbyggere oplever for tiden landets værste økonomiske krise i årtier.