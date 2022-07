Premierminister har i kølvandet på demonstrationerne holdt flere møder med ledere fra politiske partier for at drøfte, hvad der kan gøres for at mindske uroen.

Det har ført til, at han nu tilbyder at ”træde tilbage for at bane vej for en ny regering med alle partier”.

- For at sikre borgernes sikkerhed er han villig til dette, som er anbefalet af oppositionens partier, siger Wickremeshinhes departement ifølge AFP.

Ledere af oppositionspartier i Sri Lanka mener imidlertid ikke, at dette er nok.