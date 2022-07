Et chokeret Japan modtog meddelelsen om mordet på Shinzo Abe med sorg og vantro.

Mindre end 48 timer før stemmelokalerne åbner til søndagens overhusvalg, blev den længst siddende japanske premierminister siden Anden Verdenskrig likvideret fredag formiddag lokal tid.

Attentatet skete i provinsbyen Nara tæt på Osaka i det vestlige Japan. I et gadekryds foran en lokal jernbanestation og en forretningsarkade var den 67-årige tidligere premierminister få minutter inde i sin valgtale til fordel for en lokal partifælle, da en 41-årig attentatmand gik til angreb efter tålmodigt at have ventet under introduktionen af Abe for de ventende tilhørere.