Også det lokale brandvæsen i Nara oplyser til det japanske medie NHK, at han ikke viste livstegn.

67-årige Abe kollapsede under talen og blødte fra halsen, fortæller en kilde fra hans parti, det Liberale Demokratiske Parti (LDP), til det japanske nyhedsbureau Jiji.

NHK skriver, at det tyder på, at han er blevet skudt bagfra med et haglgevær.

En 42-årig mand er blevet anholdt for drabsforsøg på den tidligere premierminister, og en pistol, der menes at være blevet brugt til angrebet, er også fundet.

En journalist fra NHK fortæller ifølge Reuters, at man kunne høre to brag, der lød som skud, efter hinanden under den tidligere premierministers tale.

Ifølge NHK førte Abe kampagne for en kandidat fra LDP i Nara, da han blev skudt.