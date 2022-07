Nu er krisen så akut, at regeringen har udstedt forbud mod salg af diesel og benzin. Hidtil har det været muligt for befolkningen at få del i de dyre dråber gennem et rationeringssystem, der fik alle fra privatbilister til professionelle taxaejere og tuk-tuk-chauffører til at vente i daglange køer på, at der kunne vrides brændstof ud fra standerne på landets tankstationer.

Men brændstofmanglen har langt videre konsekvenser end blot den direkte transport.