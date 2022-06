Afghanistan stopper redningsaktion efter katastrofalt jordskælv

Afghanistan er stoppet med at lede efter overlevende efter et jordskælv onsdag, hvor mindst 1000 meldes dræbt.

Det oplyser en højtstående embedsmand fredag.

Han siger videre, at landet har utilstrækkelige mængder medicin og andre former for nødhjælp.

- Redningsoperationen er afsluttet. 1000 er døde, og antallet af kvæstede er omkring 2000 med både alvorlige og mere overfladiske skader, siger Mohammad Nassim Haqqani, talsmand for landets katastrofeministerium.