Over 800 nordkoreanske familier er ramt af akut tarmsygdom

Mediet rapporterer videre, at der pågår et desinfektionsarbejde, herunder af spildevand og andet affald.

Nordkorea erklærede nødretstilstand i landet i maj, efter at det for første gang under den globale coronapandemi bekræftede, at der var konstateret smitte i det nordkoreanske samfund.

13. maj rapporterede KCNA, at en febertilstand med ukendt oprindelse havde spredt sig i landet siden slutningen af april.

Ifølge analytikere vil det nordkoreanske sundhedssystem have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus.

Eksperter mener, at Nordkorea ikke har vaccineret nogen af landets 25 millioner borgere mod coronavirus, fordi landet har afvist tilbud om vacciner fra USA, Kina og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).