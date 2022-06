Kina vil ikke tøve med at gribe ind i Taiwan

Den kinesiske hær ville ikke have andet valg end at bekæmpe ethvert forsøg på at gøre Taiwan uafhængigt.

Sådan lyder det fra Kinas forsvarsminister, Wei Fenghe, efter et møde med den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin.

Lloyd Austin har omvendt opfordret Kina til at holde sig fra at gøre noget, som kan destabilisere Taiwan.