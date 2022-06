2,6 millioner i Shanghai rammes af ny coronanedlukning

Den kinesiske millionby Shanghai genindfører nedlukning og massetestning for langt over 2,6 millioner beboere af frygt for et nyt udbrud af covid-19.

Det sker kun en uge efter, at nedlukningen i byen blev ophævet, skriver nyhedsbureauet dpa.

De nye restriktioner kommer til at berøre over 2,6 millioner mennesker i distriktet Minhang. De træder i kraft lørdag.