49 dræbt og 300 kvæstet ved brandinferno i Bangladesh

Mindst 49 mennesker blev dræbt og omkring 300 andre blev kvæstet ved en omfattende brand i et stort containerdepot i byen Sitakunda i det sydlige Bangladesh.

Antallet af dræbte og sårede ventes at stige.

Branden, der brød ud lørdag aften, udløste voldsomme kemiske eksplosioner, som fortsatte under slukningsarbejdet, og som spredte branden over et enormt område.