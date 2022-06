Nordkorea affyrede otte missiler kort efter amerikansk øvelse

Det oplyser Sydkoreas fælles stabschefer.

Også det japanske nyhedsbureau Kyodo, der citerer en regeringskilde, oplyser, at Nordkorea søndag morgen har affyret adskillige missiler.

USA’s særlige repræsentant for nordkoreanske anliggender, Sung Kim, mødtes fredag med sine sydkoreanske og japanske kolleger, Kim Gunn og Funakoshi Takehiro, i Seoul.

Formålet med mødet var at klargøre beredskaber, i tilfælde af at Nordkorea udfører en atomprøvesprængning for første gang siden 2017.

Under mødet fortalte Sung Kim blandt andet, at USA har gjort det meget klart over for Nordkorea, at Washington er åbent for diplomati.