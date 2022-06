»Vi fik ham gift i håbet om, at vi ville få fornøjelsen af at blive bedsteforældre,« tilføjer han.

Kræver millionerstatning

Sanjeev Ranjan Prasad og Sadhana Prasad kræver ganske enkelt, at deres søn og svigerdatter sætter et barn i verden inden for et år, ellers skal parret betale en erstatning svarende til 4,5 millioner kroner.

»Jeg har virkelig ondt af dem, for jeg er selv inder, og jeg kan godt forstå deres sorg«, siger parrets advokat, Arvind Srivastava til The New York Times og understreger, at »indiske forældre er lidt specielle på det punkt«.

Det kan skyldes, at der indenfor hinduismen og indisk kultur generelt påhviler børn et ansvar for at tage sig af deres forældre, når de bliver gamle, og her er børnebørn altså en del af pakken. Børnebørn sikrer ikke bare, at slægten føres videre, men skulle eftersigende også sikre bedsteforældrene en højere åndelig bevidsthed.