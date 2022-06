Selv om coronapandemien har varet i 2,5 år, havde der indtil for ganske nyligt ikke været en eneste smittet person i Nordkorea. I hvert fald ikke ifølge de officielle meldinger fra det lukkede land.

Men så meddelte myndighederne den 12. maj 2022, at de havde oplevet det første tilfælde – uden at specificere, hvor mange der var smittede. Fjorten dage senere lød meldingen så, at der var en ”febersygdom” i udbrud – et ganske voldsomt udbrud, for pludseligt var mere end 3,3 mio. nordkoreanere syge.