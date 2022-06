WHO forudser en forværring af Nordkoreas coronaudbrud

Nordkorea, der meldte om sit første coronatilfælde nogensinde den 12. maj i år, oplyste i sidste uge, at udbruddet var bragt under kontrol. Samtidig berettede statslige medier om et faldende antal smittetilfælde.

WHO-direktør Michael Ryan sætter dog spørgsmålstegn ved de påstande.

- Vi går ud fra, at situationen bliver værre og ikke bedre, siger han til journalister onsdag.

Han anerkender samtidig, at det hemmelighedsfulde, autoritære styre i Nordkorea har givet særdeles begrænset information om coronaudbruddet.