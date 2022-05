Japan tillader turisme fra udvalgte lande efter to år uden turister

Japan udvider også antallet af lufthavne, som må tage imod fly fra udlandet. Dermed kan man som turist nu flyve til syv forskellige japanske lufthavne.

Alle, der vil til Japan, skal have en negativ coronatest før ankomst. Og mange skal testes igen, efter at de er nået frem. Dog kan personer fra visse lande, som har fået tre vaccinestik, slippe for den ekstra test efter ankomst.

De slipper også for karantæneperioden på tre dage, som vil gælde visse grupper.

De nye regler betyder imidlertid ikke, at Japan åbner helt for turist-sluserne. Landet planlægger at tillade adgang for 20.000 om dagen.

Japans premierminister, Fumio Kishida, har sagt, at han ønsker at lempe grænsekontrollen. Men det ventes at ske langsomt, fordi der i befolkningen er stor opbakning til de nuværende restriktioner.