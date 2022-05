Shanghai åbner delvist efter lang corona-nedlukning

I et forsøg på at bekæmpe smitten har alle beboere i perioder været tvunget til at blive indendørs i bydele med smitte.

Kinas kompromisløse ”nul-covid”-politik har betydet, at hundreder af millioner borgere har været under forskellige restriktioner.

Samtidig har man i resten af verden løftet restriktioner med tankegangen om, at man skal lære at leve med virusset.

Strategien har blandt andet betydet lukning af grænser, langvarige karantæner, massetest og hurtige, målrettede nedlukninger.

Data viser, at nedlukningen i Shanghai har haft alvorlige følger for økonomien i byen, som bliver anset for en af Kinas vigtigste industribyer.