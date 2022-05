Et fly er forsvundet over Nepal med 22 personer om bord

En talsmand fra indenrigsministeriet i Nepal, Phanindra Mani Pokharel, fortæller, at der er sendt to helikoptere ud at lede efter flyet.

Ifølge talsmanden er sigtbarheden i regionen dog lav.

- Dårligt vejr vil sandsynligvis hæmme eftersøgningen. Sigtbarheden er så ringe, at intet kan ses, siger Pokharel.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Tara Air oplyst, at der blandt passagererne var fire indere og to andre udlændinge, hvis nationalitet ikke er kendt.

Jomsom er en populær trekking destination i Himalaya-bjergene. Den ligger 69 kilometer nord for Pokhara, og det tager omkring 20 minutter at komme med fly mellem de to byer.