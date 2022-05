USA optrapper økonomisk og militært samarbejde i Asien

Det såkaldte Quad-topmøde mellem de fire lande er et led i en strategisk dialog om sikkerhed, som blev indledt i 2007 på baggrund af kinesernes tiltagende økonomiske og militære magt i Asien.

USA’s præsident fortæller mandag, at USA ville være parat til at bruge magt for at forsvare Taiwan mod en kinesisk invasion.

Biden advarer kineserne om, at ”de flirter med fare” i deres politik over for Taiwan.

- Vi har indgået en aftale om en ”ét-Kina-politik”. Idéen om, at Taiwan kan indtages med magt, er simpelthen ikke passende, siger Biden.