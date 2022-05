Mindst syv har mistet livet efter brand på filippinsk færge

Kystvagten og øjenvidner fortæller til AFP, at branden pludseligt brød ud på færgen ”Mercraft 2”, da den var på vej fra øen Polillo på vej til Luzon, som er den største ø på Filippinerne. Det er også her, hovedstaden Manila ligger.

124 passagerer var om bord, da færgen brød i brand.

Øjenvidnerne fortæller til AFP, at flere passagerer var tvunget til at springe over bord for at undgå flammerne.

En kaptajn fra et nærliggende skib fortæller, at hendes skib befandt sig bare 500 meter fra færgen, der brød i brand.