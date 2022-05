Nordkorea bekæmper coronaudbrud med te og saltvand

Men det virker ikke som behandling mod selve virusset, skriver BBC.

Et statsmedie i Nordkorea har for nylig interviewet et par, som gurgler saltvand morgen og aften.

Nogle studier indikerer, at det kan hjælpe med at bekæmpe virusser, som forårsager normal forkølelse, hvis man gurgler saltvand og laver næseskyl med saltvand.

Men der er ikke meget bevis for, at det hjælper med at mindske spredningen af coronavirus, skriver BBC.

Alligevel er ”tusinder af ton salt” er sendt til den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, for at lave et antiseptisk middel. Det rapporterer et nordkoreansk statsmedie.

Stats-tv anbefaler, at borgere bruger smertestillende såsom ibuprofen samt antibiotika.