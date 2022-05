Det nordkoreanske styre er kendt for at være villige til at gå meget langt for at opretholde fejlfrit omdømme.

Derfor vakte det opsigt, da Nordkoreas enevældige leder, Kim Jong-un, torsdag d. 12. maj gik på nordkoreansk stats-tv iført lyseblåt mundbind, og bekræftede landets første tilfælde af coronasmitte.

