FN frygter for madmangel under nordkoreansk coronanedlukning

FN advarer mod, at en hård nordkoreansk coronanedlukning kan have ”alvorlige konsekvenser” for en allerede udsat befolkning.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Bekymringen går blandt andet på, om folk kan få den mad, de har brug for.

- De seneste restriktioner, som blandt andet sætter folk i striks isolation og indfører yderligere rejserestriktioner, vil have alvorlige konsekvenser for dem, der allerede kæmper for at få basale behov dækket, udtaler FN-talsperson Liz Throssell.