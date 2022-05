Japan genåbner så småt grænserne for turister i maj

Det skal ifølge Reuters hjælpe myndighederne med at ”samle information” inden en fuldstændig genåbning af landets grænser.

Det bliver i første omgang muligt for rejsende fra USA, Australien, Singapore og Thailand at blive en del af prøveordningen. De rejsende skal være færdigvaccinerede mod covid-19 og have fået et boosterstik.

Pakkerejserne skal desuden være planlagt i samarbejde mellem de rejsendes rejsebureau og det japanske turismeagentur.

Ifølge Reuters er håbet, at en genåbning af turismesektoren kan få landets valuta, yen, på ret køl, efter at den er dalet til den laveste værdi i 20 år.