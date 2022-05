Bygningsbrand i New Delhi har kostet mindst 27 livet

Mindst 27 personer er omkommet i en bygningsbrand i Indiens hovedstad, New Delhi, mens adskillige andre er kommet til skade.

Blandt de tilskadekomne er flere, som sprang ud fra bygningens vinduer for at undslippe flammerne. Nogle brugte også reb til at glide ned i sikkerhed. Det skriver avisen India Times.

- Det er en meget trist hændelse. Det var en voldsom brand, som brød ud i en bygning nær metrostationen Mundka, siger Satyendra Jain, der er sundhedsminister i New Delhi.