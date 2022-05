Han har bedt borgerne om, at ”stoppe spredningen af det ondsindede virus ved helt at lukke områder over hele landet”.

Kim Jong-un og andre topledere holdt desuden et krisemøde for at diskutere udbruddet og har annonceret, at de vil indføre et viruskontrolsystem. Den ”mest alvorlige grad af national krisetilstand” er blevet indført.

Analytikere har sagt, at det nordkoreanske sundhedssystem vil have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus.