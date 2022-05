Sri Lanka henter 73-årig veteran ind for at dæmpe uro

Han får til opgave at finde en vej ud den værste økonomiske krise, som landet har oplevet, siden det fik sin uafhængighed i 1948.

Han skal samtidig forsøge at dæmpe de uroligheder, der præger landet.

- Vi står over for en krise, og den skal vi have løst, siger Wickremesinghe, efter at han torsdag blev taget i ed i hovedstaden Colombo.

Netop i Colombo har der i flere uger været demonstrationer mod præsident Gotabaya Rajapaksa og ekspremierminister Mahinda Rajapaksa.

Sidstnævnte, der er storebror til Gotabaya, forlod sin post mandag.