Nordkoreas leder bekræfter landets første coronasmitte

Statsmedier kalder det en ”alvorlig national nødsituation”, efter at landet angiveligt har undgået smitte med virusset i mere end to år.

Det nordkoreanske statsmedie KCNA oplyser, at prøver fra patienter, der var syge med feber i Pyongyang søndag, var i ”overensstemmelse med” omikronvarianten af coronavirus.

Kim Jong-un og andre topledere holdt et krisemøde for at diskutere udbruddet og har annonceret, at de vil indføre et viruskontrolsystem på et ”maksimalt nødsituation”-niveau.

KCNA rapporterer, at landets leder sagde til deltagerne på mødet, at ”målet er at eliminere virusset ved dets rod i løbet af så kort tid som muligt”.