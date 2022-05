Nordkorea bekræfter første officielle tilfælde af covid-19

Landets topfolk, herunder leder Kim Jong-un, har afholdt et krisemøde for at diskutere udbruddet og har annonceret, at de vil indføre et viruskontrolsystem på et ”maksimalt nødsituation”-niveau.

KCNA rapporterer, at landets leder sagde til deltagerne på mødet, at ”målet er at eliminere virusset ved dets rod i løbet af så kort tid som muligt”.

- Han forsikrede, at på grund af befolkningens politiske bevågenhed vil vi helt sikkert klare nødsituationen og kommer sejrrigt ud af karantæneprojektet, lyder det fra KCNA.