Sri Lankas styrker beordres til at skyde truende demonstranter

Protesterne er fortsat tirsdag trods et landsdækkende udgangsforbud.

Titusindvis af soldater fra Sri Lankas hær, flåde og luftstyrke er tirsdag blevet indsat i Colombo for at dæmpe demonstrationerne.

Ifølge politiet blev otte personer - herunder to politimænd - dræbt under uroligheder natten over i hovedstaden. Derudover skal 65 hjem være blevet beskadiget - herunder 41 hjem, der er blevet brændt.

Udenrigsministeriet i Danmark har tirsdag eftermiddag opdateret sin rejsevejledning for Sri Lanka på grund af uroen. Det betyder, at ministeriet nu fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele landet.