Krise i Sri Lanka har tvunget premierminister til at gå af

Et parlamentsmedlem fra Sri Lankas regeringsparti er blandt de tre dræbte under mandagens uroligheder i hovedstaden, Colombo.

Politikeren ved navn Amarakeerthi Athukorala skød to personer, der blokerede hans bil. Den ene af de to - en 27-årig mand - døde af sine sår.

Senere blev politikeren selv fundet død efter at have søgt tilflugt i en bygning i området.

Mandag var der i Colombo flere sammenstød mellem demonstranter, tilhængere af Rajapaksa-familien og politiet.

Det er ikke nok for demonstranterne, at Mahinda Rajapaksa er trådt tilbage. De kræver også, at hans bror Gotabaya Rajapaksa, der er Sri Lankas præsident, går af. De to ledere har været mål for den seneste tids protester.