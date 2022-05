Kina-darling klappet ind som leder i Hongkong uden modkandidater

Han spillede for få år siden en nøglerolle i det kinesiske styres forsøg på at lukke de prodemokratiske demonstrationer som foregik i Hongkong i 2019 og 2020.

Territoriet, som udgør Hongkong, blev i 1997 overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen ”ét land - to systemer”.

Prodemokratiske demonstranter i Hongkong mener, at Kina forbryder sig mod aftalen.

Det er blandt andet fordi, at lederen af Hongkong bliver udvalgt af den Beijing-loyale valgkomité. I aftalen om overdragelsen af Hongkong stod det klart, at hongkongerne skulle vælge deres egen leder.