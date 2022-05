Mangel på mad og brændsel udløser demonstrationer i Sri Lanka

Der har været uro og voldsomme demonstrationer i lang tid. Præsidenten afviser kravene om, at han skal træde tilbage som følge af krisen, der blev udløst under pandemien og som blandt andet har ramt landets turistindustri.

I april meddelte myndighederne, at de ikke kunne klare forpligtelser over for landets udlandsgæld, og landets finansminister, Ali Sabry, venter økonomisk hårde tider i mindst to år frem.