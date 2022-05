Dødstallet efter bygningskollaps i Kina stiger til 53

- Eftersøgning- og redningsarbejdet i bygningen i Changsha er færdiggjort.

- De indespærrede og dem, der ikke var til at komme i kontakt med, fra ulykken er alle blevet fundet. Ti personer er blevet reddet, og 53 personer er døde, oplyses det på den statslige tv-kanal CCTV.

Wu Guiying, en lokal embedsmand, undskylder i en briefing fredag for ulykken. Hun siger, at hun er ”ekstremt ulykkelig” og gav en ”dybtfølt undskyldning til samfundet”.

Redningsmandskabet har blandt andet brugt hunde og droner til at søge efter overlevende. De har også anvendt elektronisk udstyr til at finde tegn på liv, ligesom de har lyttet efter mulige råb eller bankelyde fra personer, der var klemt fast under de tunge betonblokke.