Kvinde reddet fra kollapset hus i Kina efter seks dage

Redningsmandskabet har blandt andet brugt hunde og droner til at søge efter overlevende. De har også anvendt elektronisk udstyr til at finde tegn på liv, lige som de har lyttet efter mulige råb eller bankelyde fra personer, der var klemt fast under de tunge betonblokke.

Det er endnu uklart, hvad der fik bygningen til at kollapse. Men der har været spekulationer om, at der muligvis er blevet lavet for omfattende ombygninger på matriklen.

Indtil videre er 11 mennesker anholdt i sagen. Det tæller blandt andet ejeren af bygningen og et par sikkerhedsinspektører.

Også to personer, der mistænkes for ulovlig ombygning, er anholdt.