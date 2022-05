Seks børn blandt otte omkomne ved brand i Manila

Mindst otte personer, heraf seks børn, omkom mandag i en omfattende brand i den filippinske hovedstad, Manila. Branden raserede over 80 huse i et fattigt område ved et statsligt universitet.

Mindst tre personer blev kvæstet.

Branden brød ud på anden sal i en bolig og spredte sig hurtigt gennem husene, der er opført af lette og meget brændbare materialer.